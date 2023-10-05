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Убил человека и едва не стал инвалидом: как живет и выглядит пухлый плохиш из «Ералаша»

5 октября 2023 11:15
Убил человека и едва не стал инвалидом: как живет и выглядит пухлый плохиш из «Ералаша»

Артист пережил немало драм.

В «Ералаше» снялось множество будущих звезд. Одним из самых запоминающихся юных актеров стал Михаил Казаков. Экранный хулиган, он закрепил свой успех благодаря роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». Молодому человеку прочили блестящую актерскую карьеру, однако настоящей знаменитость он так и не стал.

Незадолго до участия в популярном ситкоме Казаков успел стать фигурантом уголовного дела. Артист бросился с ножом защищать знакомую от дебошира, и последний погиб. В суде герою удалось доказать, что это была самооборона, а не предумышленное убийство. Но это далеко не единственная трагедия в судьбе актера.

Михаил Казаков в течение 12 лет был женат на бухгалтере Елене. Вместе они воспитывали сына Мирослава. Однако последние годы в жизни экранного Полежайкина тянется черная полоса. Сначала он упал с высоты пятого этажа и получил серьезные травмы, а в 2023 году и вовсе объявил о разводе с супругой.

Убил человека и едва не стал инвалидом: как живет и выглядит пухлый плохиш из «Ералаша»
Фото: Кадр из юмористического киножурнала «Ералаш», соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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