Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент?

Помните обаятельного ковбоя Вуди из «Истории игрушек»? Верного друга, лидера и немного ревнивого защитника статуса любимой игрушки Энди? А теперь представьте его… злодеем. Да, в первых набросках сценария Вуди задумывался как настоящий тиран – даже есть раскадровки, доказывающие это!

Злодейский старт: каким должен был Вуди

На ранних этапах разработки Pixar планировала сделать Вуди антагонистом. В черновиках он представал жестоким правителем, который помыкал остальными игрушками, завистливым соперником, готовым на подлые поступки ради сохранения внимания Энди.

К тому же его задумывали как куклу‑чревовещателя – эта деталь придавала персонажу ещё более зловещий облик.

В одной из сцен Вуди намеренно выбрасывает Базза из окна детской – не из‑за случайной оплошности, а как продуманный акт устрашения. Другие эпизоды показывали, как он кричит на Бо Пип и Слинки, унижая их при каждом удобном случае.

Такой образ резко контрастировал с тем добрым, пусть и неидеальным лидером, которого мы знаем по финальному фильму.

Почему всё изменилось: «черная пятница» в студии Disney

В ноябре 1993 года Disney устроила показ ранних материалов. Этот день позже назвали «Чёрной пятницей» – реакция была катастрофической. Руководители Disney пришли в ужас от мрачного тона истории. Актёры, включая Тома Хэнкса, озвучивающего Вуди, открыто возмущались:

«Этот парень – придурок!»

Проект едва не закрыли – производство приостановили на две недели.

Спасло ситуацию решение полностью переписать сценарий. За пару недель команда Pixar превратила Вуди из тирана в несовершенного, но симпатичного героя.

Этот резкий поворот стал одним из ключевых моментов в истории студии – он показал, что даже на грани провала можно найти верное решение.

Отголоски тёмного прошлого

Впрочем, в финальной версии фильма остались следы изначальной концепции.

Вуди по‑прежнему ревнив – его зависть к Баззу запускает весь конфликт. Он совершает не самые благородные поступки, вроде того самого эпизода с окном, а его лидерство поначалу основано не на уважении, а на статусе «любимчика Энди».

Но именно эти недостатки сделали персонажа легендарным. Зритель видит, как Вуди постепенно осознаёт свои ошибки, учится сопереживать и превращается в настоящего лидера – не по праву рождения, а по заслугам.

Его путь от эгоиста к альтруисту показан без резких скачков: каждый шаг выглядит логичным и естественным, что и делает его трансформацию убедительной.

Почему переделка сработала

История Вуди – пример того, как «неправильный» герой становится культовым. Его слабости – ревность, страх потери – делают его ближе к зрителю. Развитие персонажа выглядит органичным: он не превращается в идеального героя по щелчку, а проходит через испытания, учится на ошибках и постепенно меняется.

Особенно ярко это видно в его отношениях с Баззом. Их соперничество подчёркивает рост обоих: Базз учится принимать реальность, а Вуди – отпускать контроль.

В итоге Вуди Прайд (да, это его полное имя!) стал одним из самых узнаваемых героев анимации – не потому, что он идеален, а потому что умеет меняться.

А изначальный «злой» вариант остался лишь в архивах Pixar как напоминание: иногда самые удачные решения рождаются из провалов.

