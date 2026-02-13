Оповещения от Киноафиши
13 февраля 2026 07:00
Таких картин всего две, но и недавняя новинка, по-хорошему, достойна оценки повыше.

По меркам фильмографии Джейсона Стэйтема «Убежище», мягко говоря, не рекордсмен – 6,6 на «КП» и лишь 32-е место в списке лучших. Но сухие цифры в этот раз не отражают главного: перед нами один из самых спокойных и вдумчивых проектов актера за последние годы.

Чем фильм хорош?

Во-первых, это редкий случай, когда Стэйтем позволяет себе красоваться не только кулаками. Его герой – отшельник с тяжелым прошлым, который вынужден защищать девочку-подростка.

Экшена хватает, но акцент смещен на отношения. В кадре появляется та самая «химия доверия»: дуэт с Бодхи Рэй Бретнэк работает неожиданно тонко. Она не только спутница героя, но и полноценный драматический центр истории.

Во-вторых, фильм выигрывает атмосферой. Холодные пейзажи, заброшенный маяк, тесные дома и серое небо создают ощущение изоляции и постоянной угрозы. Это не катастрофа с падающими метеоритами, а локальная история про людей, загнанных в угол.

«Убежище» не попало в топ-10 лучших фильмов с Джейсоном Стэйтемом: угадаете, у каких шедевров актера-философа рейтинг 8+?

И наконец, главное: «Убежище» — фильм, который честно дает то, за чем идут на Стэйтема: харизматичного одиночку, ярких антагонистов, драки и напряженные сцены – от схватки в клубе до осады дома.

Просто на этот раз за привычной формулой добавлено больше тишины и эмоций.

Топ-10 лучших фильмов Джейсона Стэйтема по версии Кинопоиска

Место

Фильм

Год

Рейтинг

1

Карты, деньги, два ствола

1998

8,6

2

Большой куш

2000

8,6

3

Гнев человеческий

2021

7,7

4

Ограбление по-итальянски

2003

7,6

5

Соучастник

2004

7,5

6

Перевозчик

2002

7,4

7

Ограбление на Бейкер-Стрит

2008

7,4

8

Револьвер

2005

7,3

9

Адреналин

2006

7,3

10

Костолом

2001

7,2
Фото: Кадр из фильма «Убежище» (2026)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
