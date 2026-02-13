«Убежище» не попало в топ-10 лучших фильмов с Джейсоном Стэйтемом: угадаете, у каких шедевров актера-философа рейтинг 8+?

По меркам фильмографии Джейсона Стэйтема «Убежище», мягко говоря, не рекордсмен – 6,6 на «КП» и лишь 32-е место в списке лучших. Но сухие цифры в этот раз не отражают главного: перед нами один из самых спокойных и вдумчивых проектов актера за последние годы.
Чем фильм хорош?
Во-первых, это редкий случай, когда Стэйтем позволяет себе красоваться не только кулаками. Его герой – отшельник с тяжелым прошлым, который вынужден защищать девочку-подростка.
Экшена хватает, но акцент смещен на отношения. В кадре появляется та самая «химия доверия»: дуэт с Бодхи Рэй Бретнэк работает неожиданно тонко. Она не только спутница героя, но и полноценный драматический центр истории.
Во-вторых, фильм выигрывает атмосферой. Холодные пейзажи, заброшенный маяк, тесные дома и серое небо создают ощущение изоляции и постоянной угрозы. Это не катастрофа с падающими метеоритами, а локальная история про людей, загнанных в угол.
И наконец, главное: «Убежище» — фильм, который честно дает то, за чем идут на Стэйтема: харизматичного одиночку, ярких антагонистов, драки и напряженные сцены – от схватки в клубе до осады дома.
Просто на этот раз за привычной формулой добавлено больше тишины и эмоций.
Топ-10 лучших фильмов Джейсона Стэйтема по версии Кинопоиска
|
Место
|
Фильм
|
Год
|
Рейтинг
|
1
|
Карты, деньги, два ствола
|
1998
|
8,6
|
2
|
Большой куш
|
2000
|
8,6
|
3
|
Гнев человеческий
|
2021
|
7,7
|
4
|
Ограбление по-итальянски
|
2003
|
7,6
|
5
|
Соучастник
|
2004
|
7,5
|
6
|
Перевозчик
|
2002
|
7,4
|
7
|
Ограбление на Бейкер-Стрит
|
2008
|
7,4
|
8
|
Револьвер
|
2005
|
7,3
|
9
|
Адреналин
|
2006
|
7,3
|
10
|
Костолом
|
2001
|
7,2