«Убежище» не попало в топ-10 лучших фильмов с Джейсоном Стэйтемом: угадаете, у каких шедевров актера-философа рейтинг 8+?

Таких картин всего две, но и недавняя новинка, по-хорошему, достойна оценки повыше.

По меркам фильмографии Джейсона Стэйтема «Убежище», мягко говоря, не рекордсмен – 6,6 на «КП» и лишь 32-е место в списке лучших. Но сухие цифры в этот раз не отражают главного: перед нами один из самых спокойных и вдумчивых проектов актера за последние годы.

Чем фильм хорош?

Во-первых, это редкий случай, когда Стэйтем позволяет себе красоваться не только кулаками. Его герой – отшельник с тяжелым прошлым, который вынужден защищать девочку-подростка.

Экшена хватает, но акцент смещен на отношения. В кадре появляется та самая «химия доверия»: дуэт с Бодхи Рэй Бретнэк работает неожиданно тонко. Она не только спутница героя, но и полноценный драматический центр истории.

Во-вторых, фильм выигрывает атмосферой. Холодные пейзажи, заброшенный маяк, тесные дома и серое небо создают ощущение изоляции и постоянной угрозы. Это не катастрофа с падающими метеоритами, а локальная история про людей, загнанных в угол.

И наконец, главное: «Убежище» — фильм, который честно дает то, за чем идут на Стэйтема: харизматичного одиночку, ярких антагонистов, драки и напряженные сцены – от схватки в клубе до осады дома.

Просто на этот раз за привычной формулой добавлено больше тишины и эмоций.

