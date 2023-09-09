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Даже убежала со сцены: с Успенской случился конфуз на концерте (постыдное видео)

9 сентября 2023 18:30
Даже убежала со сцены: с Успенской случился конфуз на концерте (постыдное видео)

Звезду застали врасплох.

Любовь Успенская еще не скоро позабудет свое выступление на концерте по случаю дня рождения «Авторадио». В Сеть попало видео с мероприятия, на котором королева шансона крупно опозорилась.

Артистка исполняла один из своих хитов, как вдруг резко замолчала и начала дергать наушник в ухе. «У меня нет...Остановите!» — только и успела произнести опростоволосившаяся звезда, после чего, сверкая пятками, убежала со сцены. Зрители остались в недоумении. Микрофон у певицы работал прекрасно, поэтому многие не поняли, что же стряслось.

Интернет-пользователи вовсю обсуждают инцидент, отправляя натерпевшуюся страху Любовь Залмановну на заслуженный отдых.

«Без фанеры никак», «Бабушка устала просто», «У меня нет голоса, она хотела сказать», «Пора на пенсию», «Звук в наушнике пропал», «Старая калоша не может без фанеры», — пишут хейтеры.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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