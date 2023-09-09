Даже убежала со сцены: с Успенской случился конфуз на концерте (постыдное видео)

Любовь Успенская еще не скоро позабудет свое выступление на концерте по случаю дня рождения «Авторадио». В Сеть попало видео с мероприятия, на котором королева шансона крупно опозорилась.

Артистка исполняла один из своих хитов, как вдруг резко замолчала и начала дергать наушник в ухе. «У меня нет...Остановите!» — только и успела произнести опростоволосившаяся звезда, после чего, сверкая пятками, убежала со сцены. Зрители остались в недоумении. Микрофон у певицы работал прекрасно, поэтому многие не поняли, что же стряслось.

Интернет-пользователи вовсю обсуждают инцидент, отправляя натерпевшуюся страху Любовь Залмановну на заслуженный отдых.