В дом звезды фильма «Три плюс два» пришла беда: предал близкий человек

Актрису Наталью Фатееву ограбила собственная сиделка, но 88-летняя кинозвезда отказалась от помощи правоохранителей.

Обнаружив пропажу, советская кинозвезда сначала вызвала полицию. Но, когда она приехала, артистка внезапно изменила свое мнение. Возможно, просто не захотела, чтобы по ее квартире ходили полицейские с собакой и эксперты по дактилоскопии. Таким образом, вернуть ценности ей никто не поможет: сын Владимир и дочь Наталья не общаются со звездной мамой.

Гражданка Узбекистана вынесла из квартиры звезды фильма «Три плюс два» на Фрунзенской набережной личные вещи и продукты на 35 000 рублей. Это произошло, когда советская звезда была в больнице — в период с конца декабря по начало января. Фатееву регулярно обворовывают личные помощницы, но обойтись без них она не может. Актриса перенесла шесть операций и с трудом передвигается по квартире, об этом сообщает «Московский комсомолец ».