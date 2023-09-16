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У Жеребкина из «На-На» шестеро детей: лишь один мальчик вырос не таким, как остальные

16 сентября 2023 14:45
У Жеребкина из «На-На» шестеро детей: лишь один мальчик вырос не таким, как остальные

Артист поделился тяжелой семейной историей.

Вячеслав Жеребкин — образцовый отец. У солиста «На-На» двое детей от первого брака и четверо от второго. Недавно певец посетил шоу Леры Кудрявцевой, где поделился откровениями о тяжелой болезни одного из малышей. История исполнителя растрогала ведущую до слез.

Жеребкин рассказал, что его сын Денис страдает от сахарного диабета. До двух лет счастливые родители и не подозревали о недуге ребенка. Но однажды Татьяне, жене Вячеслава, позвонили воспитатели. Ей сообщили, что мальчик пьет очень много воды и не занимается. Приехав за сыном, женщина увидела, что он еле стоит на ногах. Мальчика срочно отправили в больницу — уровень сахара у него был в десять раз выше нормы.

Сегодня Жеребкин с женой внимательно следят за питанием малыша и приемом лекарств. Каждый вечер они проверяют, чтобы Денис не лег спать с низким уровнем сахара, иначе мальчик может просто не проснуться. Выслушивая эту историю, ведущая шоу «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева не сдержала эмоций и расплакалась.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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