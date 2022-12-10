У женщин в СССР не было выбора: в чем приходилось ходить дамам в СССР

Советский Союз славился достижениями в области науки, образования и культуры. Однако никто не осмелится назвать СССР законодателем модных трендов. Красоте и утонченным силуэтам противопоставлялись прочность и качество изделий. Одежда, изготовленная по ГОСТу, служила долгие годы, но выглядела малопривлекательной.

В то время как заграницей обувь на шпильке уже вошла в массовую моду, советские женщины могли лишь мечтать об импортных сапогах.

Отечественная обувь смотрелась неказисто.

Нижнее белье тоже оставляло желать лучшего. В дизайне неудобных бюстгальтеров и панталон не было даже намека на кружево.

Что же касается удобных и практичных для нас брюк, то они получили большое распространение лишь к 1970-м годам. До этого момента женщинам приходилось надевать рейтузы, которые сегодня мы так стараемся избегать.