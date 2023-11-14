У женщин с такими именами карьера идет в гору: растет зарплата и везет с коллективом

Проверьте, есть ли ваше в списке.

Имя не всегда определяет характер. Но многие верят, что определенное воздействие на то, как складывается жизнь, оно все-таки оказывает.

А еще оно точно влияет на то, как женщину воспринимают окружающие. Иногда это помогает строить карьеру — повышения добиться легче и зарплата растет быстрее. Эзотерики заметили несколько закономерностей.

В любой сфере ценят активных и инициативных Елен. Упорные Ольги стремительно получают повышение по службе и занимают руководящие должности.

Марины чаще всего не очень трудолюбивы, зато обаятельны. У них дела идут на лад в профессиях, которые связаны с общением. Ирины и Анны успешны везде: помогают здоровые амбиции, благодаря которым девушки хорошо справляются с трудностями.

Веры рассудительны и знают себе цену. Выбрав направление, они продвигаются по карьерной лестнице последовательно и быстро. С коллегами не сближаются, но и не ссорятся, поддерживают ровные отношения.

Маргариты — прирожденные начальницы. Они любят управлять другими и чувствуют себя комфортно в конкурентной среде. А вот Марии миролюбивы. Они тоже способны достичь высот, но лишь если на работе изначально сложились тепличные условия.