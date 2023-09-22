У женщин с этими именами вырастают гениальные дети: вы есть в списке?

В современном мире существует огромное количество методик, с помощью которых можно воспитать всесторонне развитого и талантливого ребенка. А иногда бывает так, что маме удается без подсказок со стороны взрастить юного гения. Вот какие имена носят эти счастливицы.

Евгения

Имя Евгения обычно трактуется как “благородная”. Неудивительно, что его обладательница стремится привить своему ребенку хороший вкус с младых ногтей. Женя - очень ответственная мамочка, но при этом не суетливая, спокойная и любящая. Она хочет, чтобы ее малыш был всесторонне развитым, а потому начинает его обучение как можно раньше в формате игры.

Некоторые родители грешат тем, что дают отпрыску игрушку или книжку, а сами отвлекаются на собственные дела.

Евгения никогда так не делает, поскольку знает - малышу не будет от этого никакой пользы. Женщина, нареченная этим именем, полностью включена в процесс познавательной игры. С таким примером перед глазами ребенок Жени вырастает активным и любознательным.

Светлана

При упоминании имени Светлана в воображении возникает романтический, нежный образ. Однако не стоит думать, что из его обладательницы получается мягкая мамочка, которая во всем потакает своему чаду. На самом деле, Света - довольно строгая, но справедливая родительница. Она не станет почем зря баловать ребенка, а мотивирует его самостоятельно добиться поставленных целей.

Светлана старается общаться со своим отпрыском, как со взрослым, равным себе человеком.

Внимательно прислушивается к его словам и желаниям, ненавязчиво помогает разобраться в себе. Света не “строит” ребенка, однако ему самому хочется держать высокую планку, радовать маму своими достижениями - и у него действительно получается.

Эмилия

“Ласковая”, “сильная”, “старательная”, - каких только вариантов трактовки имени Эмилия не существует. Женщина, нареченная этим именем, ни минуты не сомневается в своем желании создать большую и крепкую семью. Карьера для нее тоже имеет значение, но при прочих равных условиях она отдаст предпочтение не работе, а любимым домочадцам.

Из Эмилии получается очень любящая и нежная мама.

Она проводит много времени со своим отпрыском, но при этом не душит его заботой, а помогает лучше узнать окружающий мир. Эмилия старается подарить своему ребенку только самое лучшее, однако из него не вырастет капризный эгоист - эта мама учит малыша ценить то, что имеешь.