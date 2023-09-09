У женщин с этими именами всегда богатые кавалеры: вот кому повезло

“Джейн Эйр”, “Красотка”, “Госпожа горничная” - эти и многие другие фильмы и книги повествуют об истории любви между обеспеченным мужчиной и простой девушкой. Сюжет стар, как мир, но неизменно трогает сердца прекрасной половины человечества. Психологи объясняют его популярность очень просто - каждая хотела бы видеть себя на месте героини. Но что, если это вполне реально? Эксперты в сфере эзотерики назвали три женских имени, обладательницы которых могут с легкостью завоевать любовь богатого парня. Кто же эти счастливицы?

Александра

Женщины, нареченные именем Александра, могут похвастаться высоким интеллектом. Они точно знают, чего хотят от жизни, и одна из главных целей - обрести финансовую независимость. Как правило, Саша сама добивается желаемого, но судьба нередко посылает ей вдобавок и обеспеченного кавалера.

Было бы ошибкой считать, что богатые мужчины предпочитают исключительно недалеких красавиц.

Ум и харизма Александры притягательны не меньше, чем ее красота. С этой девушкой всегда есть о чем поговорить, она не станет задавать глупых и неуместных вопросов, ревновать и т.д. Идеальная спутница для богача.

Алена

Рядом с Аленой удивительно легко и спокойно. Женщина, нареченная этим именем, излучает какую-то необыкновенную гармонию, и тем самым притягивает к себе окружающих. Вниманием противоположного пола Алена никогда не бывает обделена, и достаточно часто за ней ухаживают обеспеченные мужчины.

Обладательнице этого имени свойственны мудрость и рациональный взгляд на вещи, который, тем не менее, хорошо сочетается с развитой интуицией.

От Алены всегда можно получить ценный совет. Для богатого мужчины такая спутница жизни - настоящее сокровище. Она и надежный тыл обеспечит, и может дать подсказку по поводу бизнеса.

Ксения

У обладательницы этого имени отбоя нет от поклонников. Ксюша - завидная невеста: привлекательная, талантливая, остроумная. Всегда найдет тему для разговоров, покорит и влюбит в себя даже самого убежденного мизантропа. Ксения заряжает всех вокруг своим жизнелюбием и позитивом.

Именно такую спутницу жизни - женственную, искреннюю, открытую и обаятельную - хотят видеть рядом с собой мужчины.

Если Ксюша захочет, она сможет завоевать сердце любого парня, в том числе миллионера. Ведь устоять перед ее очарованием абсолютно невозможно.