У женщин с этими именами лучше всего развита интуиция: знают все наперед

Что же такое интуиция - необыкновенный дар, который получают от высших сил лишь избранные, или способность мозга, которую до сих пор не может объяснить наука? Спорить на эту тему можно долго. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена женщин, у которых интуиция развита лучше всего. То, что случится в будущем, для них не тайна.

Вера

Обладательница этого имени производит на окружающих неизгладимое впечатление. Яркая, уверенная, знающая себе цену женщина - все это о Вере. Считается, что это имя - очень непростое, оно возлагает на свою хозяйку определенную ответственность. Надо сказать, что Вера рано осознает свою миссию и твердо следует по предначертанному ей пути.

От природы эта женщина наделена удивительной интуицией.

Она чутко прислушивается к своему внутреннему голосу и не противоречит ему - потому что понимает, какими последствиями это чревато. У Веры отлично ладят друг с другом интуиция и рацио, вместе они составляют “тандем”, позволяющий хозяйке находить решение в любой ситуации.

Екатерина

Шестое чувство Екатерины в первую очередь “заточено” на работу, которая, конечно же, имеет для этой женщины большое значение. Катя - карьеристка, она готова жертвовать своей личной жизнью для того, чтобы достичь желанных высот. Однако интуиция помогает ей не пороть горячку и от чего-то отказываться, а действовать разумно и взвешенно.

Екатерина принимает решения неторопливо, прислушиваясь к себе и своему внутреннему голосу.

Перед тем как принять решение, она тщательно взвесит каждый вариант, обдумает его достоинства и недостатки. Только после этого Катя сделает наконец выбор - и в дальнейшем ни на мгновение не пожалеет о нем. А все потому, что прислушивается к интуиции.

Юлия

Юлия - девушка эмоциональная, энергичная, импульсивная. Чтобы “подружиться” со своей интуицией, ей придется приложить некоторые усилия, научиться прислушиваться к себе. Несколько раз пропустив мимо ушей предостережения шестого чувства, Юля понимает, что совершила ошибку, и в дальнейшем больше не допускает подобного.

Чаще всего интуиция Юлии проявляется в форме предчувствий и мыслей.

Она заранее предугадывает, что произойдет в скором времени - например, что ей позвонит определенный человек. Столкнувшись с подобными проявлениями в первый раз, обладательница имени думает, что это обычное совпадение, но вскоре убеждается - на самом деле это ее тайный дар.