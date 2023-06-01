У женщин с этими 3 именами всегда полно комплексов

Комплексы есть у каждого человека. Даже если он производит на окружающих впечатление уверенного в себе на все сто процентов. Это вполне логично - никто не станет демонстрировать глубоко личное, то, что может поставить вас в слабое и уязвимое положение. Психологи убеждены, что с комплексами необходимо работать, иначе можно так никогда и не узнать, что такое полноценная и счастливая жизнь. А эксперты в сфере эзотерики добавляют: особенное внимание следует уделить себе обладательницам определенных имен. Они чаще других женщин подвержены стереотипам, навязанным обществом.

Алина

В некоторых источниках можно найти такое толкование имени “Алина”, как “иная” или “чужая”. Это значение накладывает отпечаток на жизнь девушки, даже если она о нем не догадывается.

С самого детства Алина подвержена комплексам, она убеждена, что все вокруг гораздо красивее, талантливее и умнее нее.

Неуверенность в себе обладательница этого имени проносит через всю свою жизнь. Она все время стоит в сторонке, как будто бы отказывая себе в праве быть наравне со всеми. Близким, друзьям и возлюбленному Алины приходится потратить много времени и сил, чтобы разубедить ее в этом.

Олеся

Барышни, наделенные именем Олеся, тоже страдают от стереотипов, навязанных обществом. Это имя чаще всего трактуется как “живущая в лесу”. Возможно, именно поэтому его обладательница наделена простым и бесхитростным нравом, но расстраивается от того, что хотела бы быть совершенно другой.

Олеся не любит обманывать, лукавить, предпочитает выглядеть ухоженно, но естественно.

Но все же, глядя по сторонам на девушек, которые с помощью различных косметических ухищрений выглядят как куклы Барби, начинают сомневаться в себе и думать: “А может, я не права?”

Снежана

“Снежная” или “зимняя” - такое значение приписывают женскому имени Снежана. Его обладательница всегда выглядит на все сто и ведет себя соответствующе. Никто и не догадывается о том, что у этой девушки множество комплексов.

Их-то она и прячет за макияжем, дорогими вещами и престижным статусом.

У Снежаны часто возникает комплекс отличницы. Они убеждены, что должны выглядеть лучше всех, занимать самые высокие должности и встречаться только с идеальным мужчиной. Женщина, которая носит это имя, страдает от этой гонки за миражами, но остановиться не может - по крайней мере, без чужой помощи.