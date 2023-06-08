У женщин с этими именами ужасные манеры: их всего 3

Элементарные правила хорошего тона мы узнаем еще в детстве, от своих родителей. А вот как будут складываться отношения с этикетом в дальнейшем, во многом зависит от нас самих. Кто-то, повзрослев и вылетев из-под родительского крыла, решает, что можно больше не следовать правилам, установленным родственниками. Вот только смотреть на тех, кто позволяет себе ужасную манеру поведения, крайне неприятно. Быть может, стоит задуматься над тем, как вы выглядите со стороны? Эксперты назвали три женских имени, обладательницы которых постоянно забывают о вежливости.

Галина

Обладательница имени Галина - женщина сильная и независимая. В детстве родители спрашивали с нее по полной программе, поэтому она выросла требовательной - не только к себе, но и ко всем окружающим. Друзья, муж, дети - все они страдают от командирских замашек Гали и ее же требовательного тона.

Галина настолько уверена в собственной правоте и святой обязанности учить окружающих, как жить, что совершенно не замечает, что сама нарушает правила хорошего тона.

Например, начать громко разговаривать с собеседником в людном месте, строжиться на него для Гали в порядке вещей.

Ида

Нормы этикета - слабое место Иды. Девушки, нареченные этим именем, довольно часто попадают из-за этого в неловкие ситуации, но сами этого не понимают. Например, обладательницам этого имени ничего не стоит общаться по громкой связи в общественном месте, например, в раздевалке фитнес-клуба. То, что это мешает окружающим, их не волнует.

Ида вообще довольно редко задумывается над тем, что, думая в первую очередь о своем удобстве и удовольствии, доставляет немало неприятностей людям вокруг.

Женщине, которая носит это имя, ничего не стоит припарковать машину так, что она перегораживает дорогу другим авто или прохожим, или остановиться со знакомой для разговора посередине тротуара.

Юлия

“Я тороплюсь, я бегу”, - говорила героиня книги Александра Грина, волшебная Фрези Грант.

Вот и Юля точно так же постоянно спешит куда-то, но, в отличие от книжной героини, не оставляет у людей благоприятного впечатления. Впопыхах обладательница имени со словами “мне только спросить” может пройти куда-нибудь без очереди, перебить собеседника и т.д.

При этом Юлия не понимает, что делает что-то не так. А когда окружающие пытаются намекнуть обладательнице имени на то, что она ведет себя не очень-то красиво, в ответ получают ироничную улыбку, мол, какая мне разница. Юля зациклена на себе, и задумываться о том, что ее поведение может быть кому-то неприятно, она не станет.