У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века

Кто бы мог подумать, что «Заклятие», скромный хоррор Джеймса Вана 2013 года, разрастется до целой вселенной с демоническими монахинями, проклятыми куклами и семейной парой охотников за нечистью, которая стала иконой жанра. Сегодня «Заклятие» — это десять фильмов, более двух миллиардов долларов в кассе и целая библиотека темных историй.

А началось все в пасмурной Румынии.

«Проклятие монахини» (The Nun, 2018) — 1952 год

В готическом аббатстве просыпается демон Валак, который принимает вид монахини. Сестра Айрин и отец Берк пытаются изгнать его с помощью реликвии — крови Христа. Удается лишь временно: одержимый француз Морис уносит зло дальше.

«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (Annabelle: Creation, 2017) — 1955 год

Семья Маллинсов после гибели дочери создает куклу, в которую вселяется демон. Девочка-сирота Дженис становится его сосудом и превращается в Аннабель.

«Проклятие монахини 2» (The Nun II, 2023) — 1956 год

Сестра Айрин вновь сталкивается с Валаком во Франции. Одержимый Морис играет ключевую роль, а финал связывает Айрин с Лоррейн Уоррен по линии рода святой Люсии.

«Проклятие Аннабель» (Annabelle, 2014) — 1967 год

Кукла попадает к молодой семье Формов и снова становится каналом для демона. Соседка-сектантка завершает кровавый ритуал, и игрушка оседает в доме Уорренов.

«Заклятие» (The Conjuring, 2013) — 1971 год

Эд и Лоррейн Уоррен помогают семье Перронов, одержимых ведьмой Батшебой. Именно здесь начинается киновселенная: в кадре впервые появляется Аннабель и Морис, знакомящий Лоррейн с Валаком.

«Проклятие Аннабель 3» (Annabelle Comes Home, 2019) — 1972 год

Дочь Уорренов Джуди остается наедине с «музеем артефактов». Аннабель становится проводником для целого сонма чудищ: от Привратника до Призрачного волка. Фильм больше напоминает аттракцион ужасов, чем целостную историю.

«Проклятие плачущей» (The Curse of La Llorona, 2019) — 1973 год

Самый оторванный от основного сюжета спин-офф. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, где мать борется с легендарной Ла Йороной. Связь с основной серией минимальна — только камео отца Переса.

«Заклятие 2» (The Conjuring 2, 2016) — 1977 год

Уоррены отправляются в Англию, чтобы помочь семье Ходжсон. Здесь Валак выходит из тени: демоническая монахиня и Кривой Человек становятся символами всего франчайза.

«Заклятие 3: По воле дьявола» (The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2021) — 1981 год

Первый судебный процесс в США с аргументом «одержимость». Эд и Лоррейн спасают молодого парня Арне Джонсона, попутно распутывая загадки куда более зловещего культа.

«Заклятие 4: Последний обряд» (The Conjuring: Last Rites, 2025) — конец 1970-х — начало 1980-х

Финал основной линии о Смерлах из Пенсильвании. Критики спорят, но зрители голосуют кошельком: при бюджете в $55 млн фильм собрал уже $400 млн, и это еще не конец

Общая протяженность таймлайна — почти тридцать лет внутри вселенной и больше десяти лет в реальном кинематографе. Ужасы взрослеют, но зритель по-прежнему идет в зал, чтобы проверить: выдержат ли его нервы еще один визит к Валаку и компании.

