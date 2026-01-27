У забытого шедевра мрачного Sci-Fi нулевых спустя годы рейтинг 95%: в 2026-м сериал актуален как никогда

В начале нулевых «Звёздный крейсер “Галактика”» выглядел слишком мрачным для научной фантастики на ТВ. Вместо героического аттракциона – тревожная космическая хроника о конце цивилизации. Сегодня сериала продолжает держать 95% на Rotten Tomatoes, но, что важнее, кажется максимально актуальным.

Рональд Д. Мур и Дэвид Айк собрали в одном проекте всё, чего тогда опасался мир: войну, технологии без тормозов, власть, принимающую решения на грани морали.

После атаки сайлонов человечество почти уничтожено, а выжившие блуждают в космосе без чёткого плана и без иллюзий. Главный вопрос сериала – а что вообще делает человека человеком. Сайлонам больше не нужно выглядеть как машины: они говорят, чувствуют, любят и размножаются.

Граница между живым и созданным стирается, и сериал раз за разом напоминает: всё это уже случалось и обязательно повторится.

В нулевых страхи вращались вокруг интернета, мобильников и роботов. Сегодня к ним добавились ИИ, нейросети и алгоритмы, влияющие на реальность. «Галактика» будто предугадала момент, когда технологии перестают быть просто инструментом.

Именно поэтому сериал называют точкой перезапуска мрачного sci-fi на телевидении. После него появились истории, где будущее не только сверкает, а и давит. «Звёздный крейсер» наконец-то дождался своего времени.