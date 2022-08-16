У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают

Яркий и харизматичный Владимир Высоцкий за свою недолгую жизнь «оброс» сразу несколькими прозвищами. И некоторые из них даже казались странными его поклонникам. Так, в школьном возрасте будущего барда называли и Высота, и Американец. Первое словечко вошло в обиход после того, как одноклассники заметили изобретенный Владимиром способ сбегать с уроков. Так как сторож не выпускал школьников с портфелями в учебное время из дверей, то Высоцкий просто сбрасывал портфель из окна и спокойно проходил мимо охраны с пустыми руками, пишет boom.ms .

Американцем же его начали называть после зарубежной командировки в Германию вместе с отцом. В Советский Союз Высоцкий вернулся в иностранных обновках, которые поразили его друзей.

А уже во взрослом возрасте после женитьбы на Марине Влади к барду «прилипло» еще одно зарубежное прозвище — рациональный еврей. Так актера называли коллеги по театру, подозревая, что на иностранке тот женился ради поездок за границу и брендовых вещей.