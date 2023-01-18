У всех на виду: об этой дурной привычке Романа Костомарова вы даже не догадывались

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров известен своим непростым характером. Часто его партнершам по льду приходилось несладко, ведь он то и дело устраивал скандалы на тренировках.

Когда Костомаров катался вместе с Татьяной Навкой, у них постоянно возникали ссоры. Дуэт долгое время считался неперспективным, и никто не ставил на них как на потенциальных фаворитов. Фигуристы беспрерывно конфликтовали, и в итоге Роман ушел от Навки к небезызвестной Анне Семенович.

Но и с ней Костомарову не удалось достичь гармонии. Анна перетягивала внимание на себя, а Роман оставался в тени, что его категорически не устраивало. Через какое-то время он вернулся к Навке, которую тренировал Александр Жулин. Вторая попытка увенчалась успехом — они стали олимпийскими чемпионами.

Также Костомаров возвращался и к любимой женщине. Когда-то у него был роман с фигуристкой Оксаной Домниной. Но спортсмен не спешил делать возлюбленной предложение. Домнина устала ждать и переключилась на актера Владимира Яглыча. Однако спустя восемь лет Роман вернулся к Оксане и повел ее в ЗАГС.

Велика вероятность, что следующая на очереди Семенович, от которой Костомаров ушел к Навке. Не исключено, что после своего выздоровления Роман совершит очередной «камбэк». О привычке Костомарова возвращаться к бывшим пишет издание «Экспресс газета ».