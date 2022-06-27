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У всех на глазах: Брутян подогрела слухи о браке с Прилучным

27 июня 2022 10:10
У всех на глазах: Брутян подогрела слухи о браке с Прилучным

Знаменитость вновь привлекла внимание к своей личной жизни.

Зепюр Брутян шокировала поклонников, намекнув на свои отношения с Павлом Прилучным. Соответствующим снимком артистка поделилась в социальных сетях.

Несколько недель назад в СМИ появилась информация о возможном браке знаменитостей. Якобы Прилучный и Брутян расписались в одном из московских ЗАГСов, а после отправились в свадебное путешествие. Спустя некоторое время появилось опровержение, однако теперь сам актер вновь заинтриговал фанатов, намекнув на свою связь с Брутян. В публикации он поделился снимком, который изначально появился в социальных сетях артистки. Прилучный на фотографии нежно обнимает Брутян, а в подписи та акцентирует внимание на их отношениях.

«Обнял так, как будто я его девушка», — пишет Брутян.

При этом официально Прилучный так и не прокомментировал слухи о своем романе. Актер игнорирует все вопросы журналистов, заставляя фанатов гадать и строить предположения.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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