У всех бабушек есть эти привычки, которые сводят с ума окружающих: особенно близких

Родители остаются родителями даже тогда, когда их собственным детям больше 40 лет. Но с возрастом многие из них продолжают испытывать терпение своих близких крайне раздражающими привычками.

Например, все время ворчать и сетовать, что молодежь уже не та и делает все неправильно. Речь может идти о чем угодно: от использования благ цивилизации до предпочтения современных технологий устаревшим.

Еще одна особенность пожилых — кричать из соседней комнаты, сидя перед громко работающим телевизором.

Причем, как правило, они пытаются сообщить что-то незначительное и неинформативное.

Также родители нередко слишком усердно наседают со своими советами, в том числе и в вопросах воспитания внуков. Наконец, они часто критикуют увлечения, одежду, образ жизни и интересы своих взрослых детей, что сильно раздражает последних.