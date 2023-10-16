У ворот замка в Израиле дежурит скорая: у Пугачевой обострились проблемы с сердцем

Алла Пугачева еще в начале прошлого года уехала из России и обосновалась вместе с семьей в Израиле. Местный паспорт звезда получила уже на месте в мае 2022 года.

Первое время артистка наслаждалась теплым климатом и спокойной жизнью на Земле обетованной. Но в последнее время обстановка резко изменилась — теперь рядом с ее домом дежурят врачи на случай экстренной ситуации.

В Израиле сейчас крайне неспокойная обстановка. Примадонне приходится переживать и о своей семье, и о благополучии друзей и близких. В ее годы стресс крайне вреден, а у Пугачевой к тому же давние проблемы со здоровьем.

Издание «Дни.ру» сообщает, что рядом с домом звезды заметили карету скорой помощи. По словам соседей, Алле Борисовне могло стать плохо с сердцем. Она уже перенесла несколько операций на коронарных артериях, звезде проводили шунтирования и расширяли сосуды. Неудивительно, что волнения в сочетании с жарким климатом могли негативно повлиять на ее состояние.