У Волка и Зайца из «Ну, погоди!» были дети: воображение создателей удивляет

Первая серия «Ну, погоди!» появилась на советских экранах в 1969 году. Мультфильм мгновенно стал народным хитом, из-за чего создатели выпустили еще несколько эпизодов. Зрители не пропускали ни одну серию приключений Волка и Зайца, но мало кто догадывался, каких именно героев хотели ввести создатели сериала.

Так, художники планировали развитие главных персонажей. В одном из эпизодов они хотели показать, как бы выглядели дети Волка и Зайца. И, согласно их идее, Волчонок был бы отличником и весьма положительным персонажем, а Зайчонок — панком и хулиганом. Помимо этого, хотели сценаристы показать и родителей Зайца, которые должны были быть положительными героями с хорошей репутацией.

Однако руководство «Союзмультфильма» не оценило эти идеи. Они запретили использовать детей героев, поэтому те так и не появились перед советским зрителем.