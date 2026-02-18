У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать

Оповещения от Киноафиши
18 февраля 2026 12:19
Джоан Роулинг настаивает: так все и было по канону.

Не все поклонники «Гарри Поттера» в курсе, но у Ткмного Лорда есть наследница. Дельфи появляется в пьесе «Проклятое дитя», действие которой происходит после эпилога седьмой книги. Правда, многие фанаты этот текст предпочитают не замечать — слишком уж он похож на официальный фанфик. Но если копнуть, даже в рамках самой пьесы с этим персонажем связано столько вопросов, что голова идет кругом.

Начнем с главного: мать Дельфи — Беллатриса Лестрейндж. Когда именно она умудрилась забеременеть? В книгах и фильмах нет ни намека на то, что самая преданная Пожирательница когда-либо носила под сердцем дочь. Наиболее вероятный промежуток — между «Орденом Феникса» и «Дарами Смерти», но тогда непонятно, куда она пропадала из сюжета.

Дальше — мотивация Волан-Де-Морта. Человек, одержимый бессмертием и не способный на привязанности, вдруг решает завести ребенка? Если это был инструмент, то для чего? Наследник на случай гибели? Но он же не допускал мысли о поражении. Еще одна слуга? У него и так хватало Пожирателей.

И почему только одна дочь? Волан-Де-Морта расщепил душу на семь частей, чтобы обезопасить себя, а для продолжения рода ограничился одним ребенком — странная экономия.

Дельфи, выросшая в изоляции, при этом виртуозно манипулирует людьми. Где она научилась? Волан-Де-Морт оттачивал эти навыки годами, а у нее не было ни школы, ни наставников.

В Хогвартс она проникает без проблем — туда, куда годами не могли прорваться Пожиратели. А ее внезапная капитуляция в финале и просьба стереть ей память или убить — откуда такое отчаяние у дочери Темного Лорда? Вопросов много, ответов — ноль. Но для споров в фандоме повод отличный.

Фото: Кадры из серии фильмов «Гарри Поттер»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
