Киноафиша Статьи «У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще

14 августа 2025 18:36
Постановщик не сумел найти общий язык со звездой.

В мире кино всегда найдутся «а если бы» — истории о том, как любимые герои могли выглядеть совсем иначе. Вот, например, представить прораба из «Операции “Ы”» в исполнении кого-либо еще кроме Михаила Пуговкина — практически невозможно. А ведь Владимир Высоцкий сам рвался в шедевр Гайдая!

В 1965-м знаменитый режиссер искал актёра на образ обаятельного прораба, и Высоцкий ему сам предложил свои услуги. Но постановщик довольно быстро понял — роль барду не подходит от слова совсем.

«Высоцкий показался мне для этой работы слишком молодым. У Владимира не получалось так, как требовалось по замыслу. Он пытался играть сатирически, а нужно было… больше реализма…», — рассказывал Леонид Иович.

В итоге на экране оказался Михаил Пуговкин, и публика уже не мыслит эту роль иначе.

Не меньше жаль и несостоявшегося сотника Степана в «Андрее Рублёве». Тарковский пригласил Высоцкого, тот прошёл пробы, но потом дважды не явился на съёмки из-за работы в театре. Режиссёр не любил необязательности — и снял актёра с роли. Есть и другая версия: Тарковский узнал о проблемах Высоцкого с алкоголем и предпочёл избежать риска.

А были и откровенно абсурдные отказы. Например, на худсовете детектива «Один из нас» кто-то возмутился:

«Мы этого подзаборного певца будем снимать в роли Героя Советского Союза?! Да вы что – с ума сошли?!».

Так и получается, что в карьере Высоцкого — больше тридцати фильмов, но за кадром осталась целая коллекция неснятых историй. К некоторым он не подходил, но во многие его просто не пускали.

Ранее мы писали: «Ему не дали, и я пролетел»: Высоцкий не успел снять фильм своей мечты из-за советской власти — написал сценарий и песни, но это не спасло

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Алексей Плеткин
