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У Винер есть правило, касающееся нижнего белья гимнасток: через это прошла даже Кабаева

21 августа 2023 15:05
У Винер есть правило, касающееся нижнего белья гимнасток: через это прошла даже Кабаева

Многим может показаться унизительным.

Прославленный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер никогда не боялась экспериментов. Это касается не только сложных спортивных элементов, но и стиля купальников, в которые облачаются ее подопечные.

С приходом наставницы девушки стали наряжаться в гимнастические костюмы, сплошь покрытые стразами и блестками. Многие называют это цыганщиной и дурновкусием с неуместной роскошью. Но это еще не самая главная проблема.

Дело в том, что до появления Винер гимнастки всегда надевали подтрусники под наряды. Но Ирина Александровна отменила правило, и теперь спортсменки выступают без нижнего белья. Этой унизительной участи не избежали даже именитые ученицы: Алина Кабаева и Ляйсан Утяшева. Гимнастка и звезда советского спорта Елена Карпухина назвала наряды девушек рыбными сетями со стразами. По ее словам, непонятно, спорт это или варьете.

«Сейчас у девчонок даже нижнего белья под костюмом нет. А спереди бахрома висит, как у папуасов», — сказала Карпухина журналистам «Экспресс газеты».

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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