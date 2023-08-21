У Винер есть правило, касающееся нижнего белья гимнасток: через это прошла даже Кабаева

Прославленный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер никогда не боялась экспериментов. Это касается не только сложных спортивных элементов, но и стиля купальников, в которые облачаются ее подопечные.

С приходом наставницы девушки стали наряжаться в гимнастические костюмы, сплошь покрытые стразами и блестками. Многие называют это цыганщиной и дурновкусием с неуместной роскошью. Но это еще не самая главная проблема.

Дело в том, что до появления Винер гимнастки всегда надевали подтрусники под наряды. Но Ирина Александровна отменила правило, и теперь спортсменки выступают без нижнего белья. Этой унизительной участи не избежали даже именитые ученицы: Алина Кабаева и Ляйсан Утяшева. Гимнастка и звезда советского спорта Елена Карпухина назвала наряды девушек рыбными сетями со стразами. По ее словам, непонятно, спорт это или варьете.