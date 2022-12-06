У вас волосы встанут дыбом от «честных» фото отца четырех девочек

Саймон Хупер впервые стал отцом, когда ему было 24 года: его супруга Клемми родила ему двух дочек. Спустя некоторое время у него родились еще две девочки, и с того времени он тратит все свои силы на воспитание четырех наследниц.

О своей жизни Саймон рассказывает в социальных сетях. Со временем он понял, что не хочет скрывать ничего от своих подписчиков, поэтому вся его страница наполнена правдивыми кадрами из жизни. Например, сначала он публикует фотографии с похода в супермаркет, где дочери не дают ему покоя, а после показывает истерику самой младшей наследницы.

Подобная стратегия сразу же нашла отклик у пользователей Сети. Одни с юмором воспринимают записи Саймона, а другие признаются, что его пример заставил их отложить мысли о беременности. В любом случае подписчики благодарят блогера за смелость в попытке делиться правдивыми историями.