У вас уже выпал снег? В этих 5 фильмах СССР тоже! Сможете узнать каждый по кадру? (тест)

Первый снег уже укутал улицы? Или только собирается падать хлопьями за окном? В такую погоду самое время устроиться поуютнее и вспомнить старые добрые фильмы, где снега лежит не меньше, чем у многих за окном.

В советском кино его всегда снимали с особой любовью – пушистый, искристый и очень настоящий. Поэтому мы выбрали пять картин, в которых снег стал полноценным участником событий.

Он хрустит под ногами героев в ключевые моменты, заметает следы и создает ту самую зимнюю атмосферу, которую так ценим. Посмотрим, насколько хорошо вы помните эти кадры? Сможете узнать фильм по заснеженному эпизоду?

Это отличный повод с легкой улыбкой вспомнить любимые сцены и, возможно, выбрать фильм для вечернего просмотра. Ну что, попробуем?

