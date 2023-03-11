У вас по коже мурашки пойдут: сотрудник клининга показал ужасающе захламленную квартиру

С появлением всевозможных сервисов доставки и других полезных услуг быт людей значительно упростился. Но одновременно с этим кажется, что некоторые совершенно разучились грамотно распоряжаться личным временем и быть в ответе за свою жизнь.

Например, с распространением клининговых компаний молодые люди просто перестали считать нужным самостоятельно убираться в своем доме. А все свободные часы они могут тратить на удовлетворение базовых потребностей. Один из пользователей Сети продемонстрировал квартиру именного такого человека.

На фото до уборки в этих апартаментах видны бутылки из-под воды, коробка от пиццы, настоящие горы ненужных вещей и хаотично разбросанная одежда. А на снимке после изображена обычная комната без хлама и мусора. Сотрудник клининга потратил целый день на то, чтобы это ужасное помещение преобразилось. Пришлось избавляться даже от ковра, который, по всей видимости, уже нельзя было очистить ни одним моющим средством.