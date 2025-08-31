Меню
У вас не будет проблем с памятью до 99+ лет, если вы пройдете наш тест: что пропало из кадров советских фильмов

31 августа 2025 07:00
Всего 5 заковыристых вопросов.

Советское кино мы помним и любим, цитируем и пересматриваем, когда тоскливо. Многие уверены, что знают их наизусть: реплики героев звучат в памяти, музыка из заставок вызывает приятное покалывание на коже, а культовые сцены будто отпечатаны в голове.

Но стоит убрать из кадра всего одну деталь — и привычная картина рассыпается. Вспомните, какого цвета был чемодан Шурика, какая вазочка стояла на столе у Мымры или что висело на стене в кабинете товарища Саахова?

Этот тест проверит, насколько вы внимательны к мелочам и действительно ли смотрите советское кино глазами, а не только сердцем. Готовы рискнуть и доказать, что память вас не подведёт? Если вы пройдете викторину без поисковиков, то можете не бояться — память вас никогда не подведет.

Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
