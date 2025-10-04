«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»

Даже Гамбит в шоке от сюжета, что уж говорить о зрителях.

Marvel снова запускает машину хайпа — и на этот раз в ней участвует человек, который долгое время считался «несостоявшимся героем». Ченнинг Татум, чьего Гамбита годами хоронили в студийных кабинетах, теперь сам раздаёт обещания, что новый кроссовер «Мстители: Судный день» вывернет зрительские мозги наизнанку.

«Ваши мозги вытекут через уши»

В интервью Entertainment Tonight актёр сказал прямо:

«Marvel каждый раз ставит себе высокую планку и умудряется прыгнуть выше. Когда я читал сценарий, то вообще не мог вообразить, как это у них получится. Я просто не мог осознать, что это возможно. Вы к этому не готовы. И описать это невозможно. У вас мозги закипят и вытекут через уши. Ну представьте себе сцену из "Дэдпула и Росомахи", когда появился Блэйд, и умножьте на 50».

Татум намекает на главное: фильм будет перегружен камео, возвращениями и безумными сюжетными связками, которые должны сорвать крышу даже тем, кто привык к марвеловскому «цирку».

Возвращение прошлого и ставка на ностальгию

На съёмках подтверждено участие Патрика Стюарта, Джеймса Марсдена, Иэна Маккеллена и других ветеранов «Людей Икс». Самая же жирная новость — Роберт Дауни-младший, который на этот раз играет не Тони Старка, а Виктора фон Дума. Для Marvel это козырь в стиле «Финала»: знакомое лицо, но в абсолютно ином амплуа.

Братья Руссо снова играют в загадки

Энтони и Джо Руссо, вернувшиеся к франшизе после «Войны бесконечности» и «Финала», выложили чёрно-белое фото со съёмок, как и в 2018-м. Тогда фанаты разглядели слово «End» и догадались о «Финале». Теперь интернет бурлит: кто-то видит намёк на «Мстители против Людей Икс», кто-то уверяет, что в кадре спрятано имя «Ванда».

Что известно точно

Премьера назначена на 17 декабря 2026 года .

В актёрском составе: Крис Хемсворт, Энтони Маки, Том Хиддлстон, Пол Радд, Флоренс Пью, Педро Паскаль, Ванесса Кирби и десятки других.

Фильм строится вокруг Доктора Дума как центрального антагониста.

Итог

Marvel снова делает ставку на масштаб и шок-эффект. Но теперь им предстоит прыгнуть выше даже «Финала». Татум обещает зрителям «умноженное на 50» безумие — и если братья Руссо действительно выведут на арену Мстителей против Людей Икс, то это будет не просто кино, а поп-культурный апокалипсис.

Фанаты Кейджа, рано радоваться: Призрачный гонщик наконец-то появится в фильмах MCU, но есть печальный нюанс.