У вас дыхание перехватит от взгляда на мать 11 детей: она сама как ребенок

Над ней не властны ни время, ни семейные тяготы.

Американка, родившая 11 детей, может легко сойти за старшую сестру своих отпрысков. В 37 лет женщина выглядит так, словно в ее жизни не было этих многочисленных беременностей и бессонных ночей.

Вероника Меррит родила первенца в 1999 году и осознала, что материнство — ее истинное призвание. Женщина захотела огромную веселую семью и исполнила свою мечту. Счастливая многодетная мать постоянно делится со своими подписчиками в соцсетях семейными снимками. Судя по всему, им никогда не бывает скучно и одиноко.

Больше всего пользователи обожают групповые снимки, где оставляют восхищенные комментарии: «У вас очень красивые дети!», «Ты замечательная мать», «Ты суперженщина!». Правда, порой Меррит приходится отбиваться от навязчивых вопросов о том, зачем ей столько детей. Глядя на американку, можно с уверенность сказать, что она довольна своей жизнью. А ее внешность практически не меняется с годами, что еще сильнее поражает и восхищает подписчиков.