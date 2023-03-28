У вас дома могут лежать десятки тысяч долларов: достаточно проверить шкафы

Зачастую советские статуэтки из фарфора пылятся на дачах или на полках бабушкиных шкафов. Коллекционеры рекомендуют присмотреться к ним не только из-за эстетических достоинств. Ценность отдельных экземпляров превышает миллион рублей. Большинство фигурок выпускались массово. Их стоимость не выше 800 рублей. За редкие статуэтки с изображением дяди Степы, бойцов Красной гвардии и Иосифа Сталина можно выручить от 1,5 млн рублей.

Статуэтка 1950-х годов «Маникюр» (другое название — «Сплетницы») работы Нины Малышевой продается за 350 000 рублей. Композиция из мамы и дочки с последними приготовлениями перед походом в первый класс, изготовленная в 50-60-х годах прошлого века на Ленинградском фарфоровом заводе, на сайтах коллекционеров выставлена за 95 000 рублей. Фигурки из фарфора с народными или литературными мотивами (серия «Гоголевские персонажи») можно продать за 20 000 рублей. В цене скульптурные изображения балерин. Стоимость варьируется от 5750 рублей («Балерина в образе кошки» Дмитровского фарфорового завода) до 60 000 рублей («Балерины перед выступлением» Ленинградского фарфорового завода).