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У вас челюсть упадет на пол: как выглядела Долина в начале карьеры (фото)

28 марта 2023 14:00
У вас челюсть упадет на пол: как выглядела Долина в начале карьеры (фото)

Прошедшие годы превратили певицу в другого человека.

Лариса Долина начала свою карьеру в 70-х. В начале творческого пути она выступала с оркестром «Мы одесситы», а после была солисткой эстрадного оркестра Армении. И в то время знаменитость выглядела не так, как сейчас.

Как видно из короткого видео, сделанного в 1974 году, Долина носила длинные волосы, убранные в начес, красила губы алой помадой и не могла похвастаться стройной фигурой. Изменилась и манера ее исполнения: 19-летняя артистка эффектно танцует, исполняя армянскую народную песню «Назан яр».

У вас челюсть упадет на пол: как выглядела Долина в начале карьеры (фото)

Архивное видео шокировало поклонников знаменитости. Обсуждая ролик, многие отметили, как сильно изменилась певица за прошедшие годы. Она стала совершенно другим человеком, а в 19 лет выглядела даже старше, чем сегодня.

«Ничего общего с нынешней Долиной», «Слов нет, совсем другой человек», «Какая она раньше была другая», — удивляются пользователи Сети.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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