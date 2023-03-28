У вас челюсть упадет на пол: как выглядела Долина в начале карьеры (фото)

Лариса Долина начала свою карьеру в 70-х. В начале творческого пути она выступала с оркестром «Мы одесситы», а после была солисткой эстрадного оркестра Армении. И в то время знаменитость выглядела не так, как сейчас.

Как видно из короткого видео, сделанного в 1974 году, Долина носила длинные волосы, убранные в начес, красила губы алой помадой и не могла похвастаться стройной фигурой. Изменилась и манера ее исполнения: 19-летняя артистка эффектно танцует, исполняя армянскую народную песню «Назан яр».

Архивное видео шокировало поклонников знаменитости. Обсуждая ролик, многие отметили, как сильно изменилась певица за прошедшие годы. Она стала совершенно другим человеком, а в 19 лет выглядела даже старше, чем сегодня.