У валиде была веская причина стать стервой: многие женщины ее поймут

Валиде-султан почти все поклонники считают чуть ли не главной злодейкой «Великолепного века». И неспроста. Характер у матери Сулеймана действительно был тяжелый, на грани несносного. Но такой валиде стала вовсе не из-за прихоти и не от безделья. Стервой ее сделала очень тяжелая жизнь.

Те, кто изучал историю османов, знают, что женщинам в гареме, а особенно женщинам, приближенным к султанам, было очень тяжело. Валиде безумно любила своего султана Селима, родила ему сына Сулеймана, а в ответ наткнулась на безразличие и измены со стороны единственного мужчины, которому навсегда отдала свое сердце.

Но адюльтер и бесконечные наложницы были лишь частью беды в отношениях Селима и валиде-султан. Чем больше власти сосредотачивалось в руках султана, тем более подозрительным и жестоким он становился. Однажды он чуть не убил родного сына Сулеймана, посчитав, что мальчик хочет занять его место. Спасла ребенка тогда именно валиде.

Пережив такое, женщине очень трудно остаться мягкой и покладистой. Поэтому жуткий характер свекрови Хюррем — это не блажь, а следствие ее трудной жизни в мире сильных мужчин.