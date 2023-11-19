У Тихонова был один недостаток, с которым не могла смириться Мордюкова: вот почему она его презирала

Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова были противоположностями, которые никак не должны были притянуться. Тихонов соответствовал своей фамилии: замкнутый и закрытый, привыкший держать эмоции в себе. Мордюкова же была женщиной-эмоцией и женщиной-вулканом. Правда, впоследствии оказалось, что сошлись они вовсе не по любви. А «по залету».

«Я сразу поняла, что он мне активно, трагически не нужен. Но ребенок уже появился, и мы, по христианскому обычаю, стали жить вместе. Вернее, не жить, а мучиться – ни ему домой не хотелось, ни мне», — рассказывала Мордюкова.

Тихонов помалкивал в свойственной ему манере. В браке актрису не устраивало все: муж мало зарабатывал, потому что не хотел шабашить и халтурить, не уделял время ребенку и заставлял ее заниматься бытом, вместо того чтобы строить карьеру. Сейчас таких зовут модным словом «абьюзеры», но тогда Мордюкова просто костерила супруга на чем свет стоит при коллегах и прессе.

Актриса рассказывала и более жуткие вещи. Как муж прятал от нее деньги, как приехал забирать из больницы без теплой одежды, как затем погнал ее покупать ему молоко. На чем держался этот странный союз, совершенно непонятно. Возможно, журналистам того времени стоило спросить «правду» у второй стороны.