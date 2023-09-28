У Тарасовой волосы дыбом: американец разоблачил российских фигуристов на весь мир

Антидопинговые скандалы вокруг России не утихают по сей день. Совсем скоро Спортивный арбитражный суд, наконец, поставит точку в деле Камилы Валиевой, которую обвинили в использовании запрещенных стимуляторов. Если ее вину докажут, то всю команду лишат золотой медали, полученной на Зимних Олимпийских играх в 2022 году.

И главная награда в этом случае автоматически перейдет американцам. А они, находясь в ожидании принятия решения, подливают масла в огонь. В частности выступил один из фигуристов сборной США Винсент Чжоу. Он заявил, что использование россиянами допинга — это общеизвестный факт, который все время пытаются замолчать.

Он поставил под сомнение адекватность и справедливость решения и посетовал, что наших спортсменов не отстраняют от Олимпиады. Как пишут СМИ, слова американца привели в ярость тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Она заявила, что за такие слова спортсмен должен ответить в суде.