У сына-мулата Понаровской уже двое детей от русской жены: удивительно обаятельные малыши

Ирина Понаровская единственный раз становилась матерью. От музыканта Вейланда Родда-младшего певица родила сына Энтони, которого отправила учиться в Норвегию.

Темнокожий ребенок не захотел пойти по стопам родителей и связал свою жизнь с ювелирным искусством. А своим домом со временем выбрал Эстонию, где познакомился с россиянкой Анной Чайниковой.

Наследник Понаровской не скрывает, что нашел счастье в семейном быте. Он воспитывает двоих детей, Эрика и Шарлотту, и не стремится к известности, несмотря на популярных родителей.

О жизни он рассказывает в социальных сетях, где не боится выставлять кадры с наследниками. Как отмечают пользователи Сети, дети отличаются красотой и свою харизму унаследовали только от бабушки и дедушки.