У сына известного актера нашли «синдром счастливой куклы»: ахнете, узнав, что это

Колин Фаррелл впервые стал отцом осенью 2003 года, когда на свет появился его сын Джеймс Патрик. Артисту не удалось сохранить отношения с матерью наследника, моделью Ким Борденейв, но после расставания он заявил, что будет пожизненно обеспечивать ребенка.

Дело в том, что Джеймс страдает так называемым «синдром счастливой куклы» или синдромом Ангельмана. Генетическая патология характерна отставанием в развитии, судорогами и вспышками гнева. И артист каждую свободную минуту тратит, чтобы провести время с сыном и поддержать его.

К тому же Фаррелл не оставляет попытки вылечить наследника. С детства Джеймс окружен специалистами, которым за прошедшие годы удалось стабилизировать его состояние. Заботится артист и о других жертвах болезни: он стал спонсором центра, занимающегося этим синдромом.