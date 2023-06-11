У сына Харатьяна обнаружили несколько серьезных изъянов: увидите фото и все поймете
С такими данными звездой кино не стать.
Единственный сын Дмитрия Харатьяна, 25-летний Иван, избегает публичности. Юноша пошел по стопам отца и уже успел стать объектом жесткой травли.
Звездный наследник поступил во ВГИК, выбрал режиссерский факультет. Еще будучи ребенком Иван засветился в фильме Рязанова под названием «Андерсен. Жизнь без любви». Однако больше на экранах он появляться не спешит.
Тем временем россияне ведут жаркие споры о внешности Ивана. Одни отмечают его поразительное сходство с отцом, другие называют начинающего режиссера полной копией матери — модели Марины Майко.
В любом случае красавчиком Харатьяна-младшего интернет-пользователи не считают. Многие нашли у него такие серьезные изъяны, как излишняя худоба и слишком незаурядное лицо.
«Внешность простачка, как и у папаши», «Простой парень. Как и все другие. А пиджак для него большой. Надо потренироваться с гантелями», — пишут в Сети.