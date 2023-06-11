У сына Харатьяна обнаружили несколько серьезных изъянов: увидите фото и все поймете

Единственный сын Дмитрия Харатьяна, 25-летний Иван, избегает публичности. Юноша пошел по стопам отца и уже успел стать объектом жесткой травли.

Звездный наследник поступил во ВГИК, выбрал режиссерский факультет. Еще будучи ребенком Иван засветился в фильме Рязанова под названием «Андерсен. Жизнь без любви». Однако больше на экранах он появляться не спешит.

Тем временем россияне ведут жаркие споры о внешности Ивана. Одни отмечают его поразительное сходство с отцом, другие называют начинающего режиссера полной копией матери — модели Марины Майко.

В любом случае красавчиком Харатьяна-младшего интернет-пользователи не считают. Многие нашли у него такие серьезные изъяны, как излишняя худоба и слишком незаурядное лицо.