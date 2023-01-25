У Сулеймана была не одна дочь: не поверите, но вторую наследницу родила Махидевран

Долгое время считалось, что у Сулеймана была всего одна дочь. Достоверная информация открылась лишь спустя несколько сотен лет, после того как археологам удалось найти возле надгробья Яхьи-эфенди еще одно, на котором была надпись: «Беззаботная Разие Султан, кровная дочь Кануни Султана Сулеймана и духовная дочь Яхьи-эфенди». Полученная информация позволила сделать вывод, что кроме Михримах была еще Разие-султан.

Шокирующим фактом оказалось то, что матерью Разие-султан является Махидевран. Это может говорить лишь об одном: наложница посещала покои своего господина даже после того, как появилась Хюррем.

Из источников известно, что Разие-султан вышла замуж за Ташлыджалы, в браке с которым появились две девочки — Сафийе и Элиф. Кстати, достоверно известна только дата смерти женщины — 1570-й год, а вот дата рождения меняется: либо 1522-й, либо 1525-й по разным источникам.

А вот почему дочь получила прозвище Беззаботная, осталось загадкой.