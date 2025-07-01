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У Сулеймана — Хюррем, а у Валиде — своя любимица: «Великолепный век» не раскрыл, почему эту наложницу мать султана любила как родную

1 июля 2025 07:29
У Сулеймана — Хюррем, а у Валиде — своя любимица: «Великолепный век» не раскрыл, почему эту наложницу мать султана любила как родную

И речь уж точно не про Махидевран.

Поклонники «Великолепного века» знают, что Айше Хафса-султан, мать Сулеймана, была не просто хранительницей традиций гарема — она была женщиной с острым умом, тонкой интуицией и особым взглядом на людей. И из сотен наложниц, окружавших её сына, она выделила одну — и сделала это ещё до Хюррем.

Этой избранной стала Гюльфем — скромная и благородная албанка, которую Валиде лично выбрала для хальвета с юным шехзаде в Манисе. Для гарема это означало многое: выбор Валиде был почти знаком судьбы.

У Сулеймана — Хюррем, а у Валиде — своя любимица: «Великолепный век» не раскрыл, почему эту наложницу мать султана любила как родную

И действительно, Гюльфем быстро завоевала сердце Сулеймана, родила ему сына и стала частью династии. Но счастье было недолгим — мальчик умер, и вместе с ним погас свет в её глазах.

Сулейман пошёл дальше — его сердце вскоре покорила Махидевран, а потом и Хюррем. Гюльфем же отошла в тень. Но только не для Валиде.

Для неё Гюльфем навсегда осталась не просто фавориткой сына, а чем-то большим. Её не выслали, не выдали замуж, не отправили в Старый дворец — она осталась при дворе как часть семьи.

У Сулеймана — Хюррем, а у Валиде — своя любимица: «Великолепный век» не раскрыл, почему эту наложницу мать султана любила как родную

Почему? Причина была проста: Валиде видела в ней отражение себя. Спокойная, преданная, верная законам гарема и своей любви — Гюльфем воплощала образ идеальной османской женщины.

К тому же, она не плела интриг и не устраивала истерик, а с достоинством приняла своё новое положение в гареме, чем и заслужила уважение матери султана. Поэтому до конца своих дней Валиде покровительствовала ей — единственной наложнице, которую по-настоящему считала родной.

Ранее мы писали: Почему Султана Сулеймана прозвали именно Великолепным? Любимое миллионами турдизи могло называться «Законодательный век»

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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