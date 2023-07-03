У «Стряпухи» есть продолжение: Павлина Светличной в подметки не годится

Лирическая комедия «Стряпуха» прошла в СССР с огромным успехом. Светлане Светличной, исполнившей главную роль Павлины, лента принесла популярность и признание. Но не все поклонники картины знают, что у нее есть продолжение уже с другим актерским составом.

В начале 70-х годов вышел фильм «Летние сны». Как и «Стряпуха», он был снят по мотивам трилогии Анатолия Софронова. Главная героиня, которую тоже зовут Павлина, прибывает в село. Ее приезд вызывает переполох среди жителей.

Ключевую роль в «Летних снах» сыграла красавица и вечная конкурентка Светличной Наталья Фатеева. Ее Павлина получилась намного роскошнее и эффектнее, чем у предшественницы. Такая героиня способна вскружить голову любому. С этим согласились многие, кто смотрел картину. Однако других плюсов у фильма нет.

Пользователи сети пишут, что «Летние сны» не передают сельскую атмосферу, которая есть в «Стряпухе». Их не покидало ощущение, что холеные горожане просто изображают деревенских жителей.