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Киноафиша Статьи У «Стряпухи» есть продолжение: Павлина Светличной в подметки не годится

У «Стряпухи» есть продолжение: Павлина Светличной в подметки не годится

3 июля 2023 08:45
У «Стряпухи» есть продолжение: Павлина Светличной в подметки не годится

Роль досталась ее конкурентке.

Лирическая комедия «Стряпуха» прошла в СССР с огромным успехом. Светлане Светличной, исполнившей главную роль Павлины, лента принесла популярность и признание. Но не все поклонники картины знают, что у нее есть продолжение уже с другим актерским составом.

В начале 70-х годов вышел фильм «Летние сны». Как и «Стряпуха», он был снят по мотивам трилогии Анатолия Софронова. Главная героиня, которую тоже зовут Павлина, прибывает в село. Ее приезд вызывает переполох среди жителей.

Ключевую роль в «Летних снах» сыграла красавица и вечная конкурентка Светличной Наталья Фатеева. Ее Павлина получилась намного роскошнее и эффектнее, чем у предшественницы. Такая героиня способна вскружить голову любому. С этим согласились многие, кто смотрел картину. Однако других плюсов у фильма нет.

Пользователи сети пишут, что «Летние сны» не передают сельскую атмосферу, которая есть в «Стряпухе». Их не покидало ощущение, что холеные горожане просто изображают деревенских жителей.

У «Стряпухи» есть продолжение: Павлина Светличной в подметки не годится
Фото: Кадр из фильма «Стряпуха» (1965), кадр из фильма «Летние сны» (1972)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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