У СССР и США был общий обычай на Новый год: сейчас такое не представить

Перестроечные годы ознаменовали переход к новой эпохе. Изменения коснулись всех сфер жизни — от политики до культуры. Появилась одна новая традиция, которую сегодня невозможно вообразить: лидеры США и СССР обменивались новогодними поздравлениями.

Впервые это произошло в 1987 году. Президент Михаил Горбачев поздравил жителей Штатов с наступающим Новым годом, а Рональд Рейган в свою очередь тепло обратился к советским гражданам и пожелал им всего наилучшего. Взаимные обращения повторялись до 1990 года. С приходом к власти Бориса Ельцина эта международная традиция прекратилась.

Телевизионные новогодние обращения впервые появились на советских экранах при Леониде Брежневе в 1970 году. Генсек лично поздравлял сограждан с праздником. После его смерти в ночь с 31 декабря на 1 января выступал Василий Кузнецов из Верховного Совета СССР. При Андропове и Черненко обращений не было. Позабытую традицию возобновил Михаил Горбачев в 1985 году.