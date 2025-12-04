У «Спасти рядового Райана» есть менее популярное продолжение: рекордные 9.4 на IMDb, а вы о нем и не слышали

Меню
4 декабря 2025 07:29
Проект заслуживает просмотра всех любителей военных драм.

Вы помните ад на пляже Омаха в «Спасти рядового Райана»? А теперь представьте, что у того ощущения есть десятисерийное продолжение с бюджетом в $125 миллионов и рейтингом 9.4 на IMDb (и 8.6 на «Кинопоиске»).

Мини-сериал «Братья по оружию» от HBO, который в 2001 году сделали Стивен Спилберг и Том Хэнкс. И если «Рядовой Райан» был оглушительным выстрелом, то «Братья» не снискали той же мировой славы, хотя и передали на экране растянувшееся на 434 дня пути задание одной роты.

Что по сюжету

Здесь нет единственного героя — вся рота «Изи» гармонично смотрится в кадре. Камера цепляется то за одного, то за другого парня, ведя нас от изматывающей учебки под началом невыносимого капитана Собеля (Дэвид Швиммер) через прыжок в ночную Нормандию, заледеневшие окопы Арденн и до шокирующей находки в виде концлагеря.

Зрителей ждут десять часов тотального погружения в грязь, страх и моральное истощение. Сериал не говорит о войне — он заставляет вас в ней существовать.

Спилберг улучшим историю Райана

Спилберг, как продюсер, наложил на проект свой неизменный почерк: бесчеловечность войны через судьбы самых обычных людей, которых она перемалывает. А Хэнкс не только стоял у руля производства, но и снял ключевую, пятую серию.

Но главная магия — в документальной основе. Сериал снят по книге историка Стивена Амброуза, созданной из интервью с ветеранами. Каждый персонаж — реальный человек, и в начале серий нам показывают кадры с этими седыми мужчинами. Вы смотрите на юного актёра — и тут же видите лицо того, чью жизнь он проживает на экране. в

Звездный состав

А ещё это — звёздный инкубатор нулевых, который сегодня кажется фантастическим сном. Здесь, в эпизодах и первых больших ролях, собрали команду будущих титанов: тогда ещё никому не известный Дэмиен Льюис (будущая звезда «Родины» и «Миллиардов»), Майкл Фассбендер, Джеймс Макэвой, Том Харди, Саймон Пегг и Эндрю Скотт. Каждый из них стал суперзвездой.

Про Восточный фронт здесь не говорят, и для кого-то это может быть минусом, отвадившим от просмотра. Но в этом и есть сила проекта: это выстраданная сага о том, как обычные парни искали ответ на вопрос «За что мы сражаемся?». Ответ, который они находят в самой душераздирающей серии у ворот концлагеря.

Так что если вам понравился «Рядовой Райан», то и «Братья по оружию» зацепят струны души. И этот титанический проект с рейтингом 9.4 давно заслужил внимание аудитории, оставшись довольно недооцененным в странах СНГ.

Фото: Кадр из фильма «Спасти рядового Райана» (1998), сериала «Братья по оружию»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
1 комментарий
