У советского Алена Делона было двое внебрачных детей: выиграли в генетическую лотерею (фото)

Второй супругой Евгения Жарикова стала актриса Наталья Гвоздикова. Вместе они воспитали сына Федора и считались одной из самых крепких пар советского экрана. Однако в течение нескольких лет артист тайно крутил роман с журналисткой Татьяной Секридовой.

С любовницей Жариков, которого пресса признавала советским Аленом Делоном, познакомился на одном из светских мероприятий. Артист тут же влюбился в новую знакомую, и между ними завязался роман. А спустя некоторое время Татьяна призналась, что ждет от актера ребенка.

Секридова дважды становилась матерью, воспитывая Сережу и Катю, а Жариков старался поддерживать ее и своих незаконнорожденных детей. Он не скупился на подарки и содержал близких. Но спустя несколько лет супруга артистка Наталья узнала об их связи, из-за чего артист прекратил этот роман.

Наследники же Жарикова остались жить с их матерью. Они ведут весьма закрытый образ жизни, но изредка их фотографии появляются в социальных сетях. И, как отмечают пользователи Сети, Сергей, выбравший профессию звукорежиссера, взял все самое лучшее от своего отца. И Екатерину, которая решила посвятить свою жизнь спорту, также можно назвать точной копией Жарикова.