Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У советских Ипполита и Гамлета есть общая внучка: это известная актриса, о связях которой не догадывались

У советских Ипполита и Гамлета есть общая внучка: это известная актриса, о связях которой не догадывались

22 июня 2023 18:45
У советских Ипполита и Гамлета есть общая внучка: это известная актриса, о связях которой не догадывались

Звездная наследница добилась успеха в кино и театре.

Михаил Козаков и Юрий Яковлев — большие звезды в советском кинематографе. Две актерские династии соединились, когда дети знаменитостей полюбили друг друга и создали семью, где родилась еще одна талантливая артистка.

Кирилл Козаков и Алена Яковлева были вместе недолго, но в результате их союза на свет появилась Мария Козакова. С дедушкой, воплотившим Ипполита в «Иронии судьбы», она была знакома с самого детства, а вот с дедом, которого многие помнят по роли Гамлета, из-за развода родителей познакомилась лишь в 15 лет.

Поначалу Мария не хотела быть актрисой — мечтала стать дизайнером. Но гены сделали свое дело. Сегодня Козакова — востребованная артистка. Она играет в Московском театре сатиры и появляется на больших экранах. При этом многие даже не догадываются, какими родственными связями звезда может похвастаться.

У советских Ипполита и Гамлета есть общая внучка: это известная актриса, о связях которой не догадывались
Фото: Global Look Press, Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше