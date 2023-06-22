У советских Ипполита и Гамлета есть общая внучка: это известная актриса, о связях которой не догадывались

Михаил Козаков и Юрий Яковлев — большие звезды в советском кинематографе. Две актерские династии соединились, когда дети знаменитостей полюбили друг друга и создали семью, где родилась еще одна талантливая артистка.

Кирилл Козаков и Алена Яковлева были вместе недолго, но в результате их союза на свет появилась Мария Козакова. С дедушкой, воплотившим Ипполита в «Иронии судьбы», она была знакома с самого детства, а вот с дедом, которого многие помнят по роли Гамлета, из-за развода родителей познакомилась лишь в 15 лет.

Поначалу Мария не хотела быть актрисой — мечтала стать дизайнером. Но гены сделали свое дело. Сегодня Козакова — востребованная артистка. Она играет в Московском театре сатиры и появляется на больших экранах. При этом многие даже не догадываются, какими родственными связями звезда может похвастаться.