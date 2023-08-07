У советских детей текли слюни при виде этого лакомства: сейчас не притронутся даже голодные

В советское время с лакомствами было не очень. Даже если семья могла себе позволить угощения, то далеко не всегда была возможность купить их — полки магазинов пустовали. Но съесть что-то необычное малышам все равно хотелось, и тогда в ход шла фантазия. Доходило до того, что в ход шел практически «подножный корм» — то, что росло в каждом дворе.

Одно из самых необычных детских угощений — это цветы акации. Дети называли их бананчиками за характерную форму и ярких желтый цвет. Деревья, осыпанные этими цветами, росли во многих дворах, парках, возле школ и детских садов.

Нижняя часть цветка была сладковатой на вкус, поэтому ее и использовали в качестве «перекуса» на прогулке. Сегодня ни одному ребенку старше двух лет не придет в голову пообедать цветами, но для советских малышей это было обычное дело. По сравнению с гудроном, который жевал каждый второй школьник, цветы выглядят даже безобидно.