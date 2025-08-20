У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел

Удивительно, но Шона Бина в рейтинге нет вовсе.

Кто-то в «Игре престолов» метил на Железный трон, кто-то мечтал о свободе или справедливости, кто-то просто хотел научиться фехтовать. Но настоящие победы у актеров, доживших до финала фэнтези-саги были не на поле боя, а на банковских счетах.

У кого-то драконы, у кого-то волки, а у кого-то двадцать пять миллионов долларов. Давайте при помощи портала Celebrity Net Worth посмотрим, кто сколько унес из Вестероса в реальный мир.

7 место. Мэйси Уильямс (Арья Старк) — 6 млн $

Арья обошла многих в боевых искусствах, но по деньгам остается на последних позициях списка. Ее ставка долгое время была заметно ниже «миллионеров» финального сезона.

Сезон Серий Гонорар за эпизод 7 7 $175 000 8 6 $210 000

Общая сумма — серьезная, но к гигантским гонорарам коллег ей было далековато. После «Игры престолов» Мэйси сыграла в «Новых мутантах» и в мини-сериале «Пистолет», и ее состояние пока ограничивается шестью миллионами.

6 место. Софи Тернер (Санса Старк) — 10 млн $

Санса начинала как наивная девочка, а закончила Королевой Севера. Финансовая эволюция примерно такая же — от скромных сумм к стабильным $175 000 за серию в последних сезонах.

Сезон Серий Гонорар за эпизод 7–8 13 $175 000

После Вестероса Софи закрепилась в Голливуде, особенно благодаря роли Джин Грей в «Темном Фениксе». Ее капитал оценивают в 10 млн — неплохо для королевы, даже если без драконов.

5 место. Лина Хиди (Серсея Ланнистер) — 12 млн $

Зрители ненавидели Серсею, но обожали актрису, которая ее сыграла. И банковский счет Лины Хиди отражает это лучше любых наград. В финале сериала она получала $1,2 млн за эпизод.

Сезон Серий Гонорар за эпизод 1–4 40 $150 000 5–6 20 $300 000 7 7 $500 000 8 6 $1 200 000

Итог — 12 млн долларов на счету. Неплохой куш для королевы интриг.

4 место. Кит Харингтон (Джон Сноу) — 14 млн $

«Ты ничего не знаешь, Джон Сноу» — кроме того, что за серию тебе капает больше миллиона.

В финальном сезоне Кит получал наравне с элитной когортой хита НВО.

Сезон Серий Гонорар за эпизод 1–2 20 $150 000 3–4 20 $300 000 5–7 27 $500 000 8 6 $1 200 000

Общий капитал — 14 млн. В плюс сработали и роли после «Игры престолов», от «Вечных» до «Современной любви».

3 место. Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) — 16 млн $

Джейме потерял руку и получил золотой протез, по сути, превративший его в царя Мидаса. Его зарплата шла ровно по той же траектории, что и у Лины Хиди.

Сезон Серий Гонорар за эпизод 1–4 40 $150 000 5–6 20 $300 000 7 7 $500 000 8 6 $1 200 000

Состояние датчанина — 16 млн. Достойно для «цареубийцы».

2 место. Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) — 20 млн $

Неизвестная актриса превратилась в «матерь драконов» и долларовую мультимиллионершу.

Сезон Серий Гонорар за эпизод 1–2 20 $150 000 3–4 20 $300 000 5–7 27 $500 000 8 6 $1 200 000

Сейчас ее капитал — 20 млн. В послужном списке «До встречи с тобой», «Секретное вторжение» и озвучка в мультфильме «Изумительный Морис». Драконы свое дело сделали.

1 место. Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) — 25 млн $

Самый богатый «игрок престолов» — Тирион, он же Питер Динклэйдж. К финальным сезонам его ставка доходила до $1,1 млн за серию.

Сезон Серий Гонорар за эпизод 1–2 20 $150 000 3–4 20 $300 000 5–6 20 $500 000 7–8 14 $1 100 000

Четыре «Эмми», десятки ролей в кино, контракты с Marvel и «Голодными играми» — все это вылилось в состояние в 25 млн долларов. Тирион снова оказался самым умным в комнате.

В итоге, «Игра престолов» изменила карьеру каждого, кто в ней участвовал. Даже «аутсайдеры» списка вроде Мэйси Уильямс и Софи Тернер заработали больше, чем большинство актеров за всю жизнь.

