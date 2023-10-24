У скандальной дочери Алсу большие проблемы: дело вот в чем

Анжелика Агурбаш рассказала прессе, что ее сын Анастас мечтает стать известным музыкантом. Певицу беспокоит такое желание — она не понаслышке знает, что к детям известных артистов публика относится предвзято. В пример звезда привела ситуацию с Микеллой, дочерью Алсу.

Хотя девушка явно унаследовала от матери певческий талант, она не может стать звездой. Предприняв уже несколько попыток построить карьеру на сцене, Микелла постоянно сталкивалась с предубеждением от публики. Ее воспринимают только как ребенка состоятельных родителей, которая получает все «по блату». Пробить эту стену для юной артистки будет очень сложно.

Несколько лет назад Микелла участвовала в конкурсе «Голос» и заняла первое место. Но зрители возмутились: все были уверены, что победу проплатили. В итоге канал решил замять скандал, и результаты голосования аннулировали. Агурбаш заявила изданию «7 дней», что не желает таких проблем для своего сына.