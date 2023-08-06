У Штурм «плыли» губы и зубы: хирурги изменили так, что «закачаешься»

Исполнительница хита «Школьный романс» Наталья Штурм недавно отметила свое 57-летие. Звезда 90-х выглядит шикарно, словно ей до сих пор 25.

Артистка говорит, что залог ее красоты и молодости — хорошая генетика и процедуры в кабинете косметолога. Но Штурм явно не договаривает.

Несколько лет назад Наталья Юрьевна была участницей одного шоу, где над ее внешностью как следует поработали. Певице сделали зубы, скорректировали форму губ, подтянули лицо и увеличили грудь. Результат получился ошеломляющим. «Поплывшая» кожа и губы встали на место, а белозубой улыбке Штурм теперь позавидуют даже голливудские селебрити.

Наталья Юрьевна может похвастаться не только моложавым лицом, но и безупречной фигурой. Это уже заслуга самой артистки, а не специалистов-хирургов. Штурм почти 30 лет ходит в спортзал и придерживается строгого рациона. Певица уже не представляет свою жизнь без тренировок и занимается даже дома. Упорству звезды можно только позавидовать.