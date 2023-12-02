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У сериала «Невский» точно будет продолжение: сюжет 7-го сезона больше не тайна

2 декабря 2023 09:00
У сериала «Невский» точно будет продолжение: сюжет 7-го сезона больше не тайна

Зрителей ожидает закрученная история.

Детектив «Невский» впервые вышел в эфир в 2015 году. История капитана полиции Павла Семенова, переведенного из спального района в центр Северной столицы, покорила зрителей. Публику зацепило, что герой в исполнении Антона Васильева не идеальный слуга порядка, а живой человек.

Неудивительно, что вышло уже шесть сезонов многосерийного фильма. Продолжение картины не за горами: создатели официально подтвердили съемки детектива. Премьера состоится не раньше следующего года. Режиссер Игорь Драка раскрыл некоторые подробности сюжета седьмого сезона.

Поклонники познакомятся с новыми персонажами — операми из Ярославля. Семенова ожидает новая работа: теперь он будет служить во втором отделе уголовного розыска, раскрывая дела не только в Петербурге, но и в Ленинградской области. Серьезные сцены разбавят юморными эпизодами.

Фото: Кадр из сериала "Невский"
Алла Новикова
Алла Новикова
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